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14:54, 01 июня 2023
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Российский суд оштрафовал WhatsApp на 3 млн рублей за неудаление запрещённой информации

Ждём реакции представителей мессенджера

В России мессенджер WhatsApp получил первый штраф за отказ удалить запрещённую информацию.

Суд признал компанию виновной по части статьи о неудалении информации, предусмотренной законодательством РФ, и оштрафовал её 3 млн рублей.

Наказание было наложено из-за размещенной в мессенджере информации о препарате «Лирика», которая нарушала правила оборота данного лекарства.

Ранее WhatsApp уже привлекался к ответственности в России за отказ локализовать данные пользователей. Тогда сервис получил штраф на 4 млн и 18 млн рублей.

Напомним, что недавно в мессенджере появилась возможность делиться трансляцией своего экрана с другими пользователями. Данная функция будет особенно полезна при общении с пожилыми родственниками и попытке объяснить им некоторые вещи через Интернет.

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