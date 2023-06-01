Российский суд оштрафовал WhatsApp на 3 млн рублей за неудаление запрещённой информации

Суд признал компанию виновной по части статьи о неудалении информации, предусмотренной законодательством РФ, и оштрафовал её 3 млн рублей.

Наказание было наложено из-за размещенной в мессенджере информации о препарате «Лирика», которая нарушала правила оборота данного лекарства.

Ранее WhatsApp уже привлекался к ответственности в России за отказ локализовать данные пользователей. Тогда сервис получил штраф на 4 млн и 18 млн рублей.

Напомним, что недавно в мессенджере появилась возможность делиться трансляцией своего экрана с другими пользователями. Данная функция будет особенно полезна при общении с пожилыми родственниками и попытке объяснить им некоторые вещи через Интернет.