Российский суд снова арестовал Twitch за отказ удалить интервью с Арестовичем

Был составлен административный протокол на основании части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, за фейки о российских ВС.

«Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей», — сказано постановлении суда.