Российский суд снова арестовал Twitch за отказ удалить интервью с Арестовичем

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Российский суд снова арестовал Twitch за отказ удалить интервью с АрестовичемИ за фейки о российской армии
Мировой судья Таганского района Москвы постановил оштрафовать сервис прямых трансляций Twitch на 3 млн рублей за отказ удалить интервью с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.
Был составлен административный протокол на основании части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, за фейки о российских ВС.
«Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей», — сказано постановлении суда.