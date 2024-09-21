Российский трафик YouTube с августа снизился вдвое

По его словам, трафик YouTube упал вдвое — на 50%, аудитория сервиса разделилась на части, выбравшие различные аналоги. На VK Video ушло 39% трафика, на Яндекс — 17%, на RuTube и «Иви» по 8%, на Okko — 6%.

При этом 22% пользователей находятся в ожидании платформ, которые предложат «хороший сервис и тот контент, который им интересен». Однако большая часть трафика перешла на западные аналоги YouTube, пользователям приходится смотреть контент через VPN. По мнению Городецкого, это «временная история», поскольку пользоваться хостингами таким образом неудобно.

Также менеджер рассказал, что в абсолютных значениях лучше всего трафик вырос у Okko — на 50%, у RuTube на 43,8%, у VK Video на 35%, «Иви» нарастила 30,4% трафика, Яндекс — 21,4%.