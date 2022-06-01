Российских чиновников обяжут уйти из Telegram и WhatsApp в новый мессенджер VK

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Российских чиновников обяжут уйти из Telegram и WhatsApp в новый мессенджер VKВсех должны перевести до конца 2023 года
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал указания перевести всех российских чиновников из мессенджеров Telegram, WhatsApp и других зарубежных сервисов в специальный портал для госслужащих, разработанный VK.
Решение от VK относится к рабочему виртуальному пространству АРМ ГС — автоматизированному рабочему месту госслужащего. В нём объединены внутренний портал, по сути, мессенджер, почта, календарь и облачное хранилище. Всех чиновников должны перевести на этот сервис до конца 2023 года.
Систему уже начинают внедрять в госорганах. Глава Минцифры Максут Шадаев к 3 июня должен направить главам регионов рекомендации по установке сервиса.