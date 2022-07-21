Российских хакеров обвинили в рассылке приложения для заражения украинских смартфонов

По его словам, это вирус, устанавливаемый на Android-смартфоны, и атакующий не российские системы, а тех украинцев и сочувствующих, которые установили это приложение себе на смартфон. Речь идёт о программе Cyber Azov, которую можно было скачать с сайта националистического полка «Азов»* как раз для кибератак на российские сайты.

По мнению Леонарда, разработчиком этого вируса является российская хакерская команда Turla, не раз атаковавшая ресурсы в США, других странах в Северной и Южной Америке, Азии, Европе и странах СНГ.