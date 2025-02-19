Российское приложение для знакомств начало бороться с фейковыми женскими аккаунтами

После успешной верификации удаление подтвержденных снимков станет невозможным, а профиль останется подлинным только при их наличии. Это призвано защитить пользователей от мошенников и повысить уровень доверия внутри приложения.

Дополнительно Badanga использует искусственный интеллект (ИИ), анализирующий поведение пользователей и переписки. Система автоматически выявляет подозрительные аккаунты, которые могут быть связаны с мошенничеством или попытками вымогательства. Также ИИ проверяет фото и видео, что делает сервис более надежным.