Российское приложение для знакомств начало бороться с фейковыми женскими аккаунтами

Опубликовано 19 февраля 2025, 23:221 мин.
Российское приложение для знакомств начало бороться с фейковыми женскими аккаунтамиНовый метод проверяет фото в реальном времени
Российское приложение для знакомств Badanga внедрило обязательную верификацию для женщин, чтобы снизить количество поддельных аккаунтов. Теперь перед началом общения пользовательницы должны пройти проверку, загрузив фото в реальном времени через камеру смартфона.
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После успешной верификации удаление подтвержденных снимков станет невозможным, а профиль останется подлинным только при их наличии. Это призвано защитить пользователей от мошенников и повысить уровень доверия внутри приложения.
Дополнительно Badanga использует искусственный интеллект (ИИ), анализирующий поведение пользователей и переписки. Система автоматически выявляет подозрительные аккаунты, которые могут быть связаны с мошенничеством или попытками вымогательства. Также ИИ проверяет фото и видео, что делает сервис более надежным.