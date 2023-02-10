Российское приложение «Россграм» всё-таки получило бета-версии для iOS и Android

17:09, 10 февраля 2023
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Российское приложение «Россграм» всё-таки получило бета-версии для iOS и AndroidОб этом сообщили разработчики
Разработчики российского приложения «Россграм», которое позиционируется как аналог Instagram*, объявили о выходе бета-версии для операционных систем iOS и Android.
Фото: Kartinkin.net
Бета рассчитана на 10 тысяч человек. В своём Telegram-канале разработчики сообщили, что вышедшее приложение — публичная тестовая версия, которая «нужна для того, чтобы пройти тестирование, прежде чем масштабироваться».
Чтобы использовать бета-версию, пользователям Android следует воспользоваться APK-файлом, а пользователи iOS могут скачать её через TestFlight.
Мы уверенно двигаемся к запуску приложения для миллионов людей не только в России, но и всюду, где говорят на русском языке.
Россграм