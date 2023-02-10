Российское приложение «Россграм» всё-таки получило бета-версии для iOS и Android

Бета рассчитана на 10 тысяч человек. В своём Telegram-канале разработчики сообщили, что вышедшее приложение — публичная тестовая версия, которая «нужна для того, чтобы пройти тестирование, прежде чем масштабироваться».

Чтобы использовать бета-версию, пользователям Android следует воспользоваться APK-файлом, а пользователи iOS могут скачать её через TestFlight.