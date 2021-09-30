Россия оштрафует Facebook на миллиард рублей за отказ сотрудничать с Роскомнадзором

Как пишет источник со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, ведомство планирует после составления протокола подать на Facebook в суд, после чего будет определён размер штрафа, который может составить от 1/20 до 1/10 дохода Facebook в России. По подсчётам аналитиков, годовой оборот Facebook в нашей стране — 8–12 млрд рублей, значит, при 1/20 штраф составит 0,4–0,6 млрд рублей, а при 1/10 — 0,8–1,2 млрд.

Как отмечается, к соцсети будет применён оборотный штраф, действующий с декабря 2020 года, но столь крупные суммы ещё не применялись в России ни к одному из интернет-сервисов, ни российских, ни зарубежных. Также отмечается, что следующий оборотный штраф уже составит 1/5 дохода.

При этом председатель комиссии по цифровой экономике Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлёв отметил, что взыскать эти деньги с Facebook будет сложно в силу того, что компания не имеет официального представительства в России. Просто не с кого взыскивать физически. «Основная проблема во взыскании штрафов в том, что некоторые иностранные IT-компании (Facebook, Twitter и др.) не имеют официального представительства или филиалов в России, поэтому приставам при всём желании затруднительно осуществить взыскание», — подчеркнул эксперт.