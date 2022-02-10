Россия оштрафует Google за «несправедливые» блокировки на YouTube

Также в ФАС считают правила YouTube необъективными. Из-за этого, как заявила ФАС, Google, пользуясь доминирующим положением, ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

Кроме того, из-за таких правил YouTube страдают пользователи, размещающие контент на видеохостинге. Это приводит к тому, что каналы блокируются и удаляются без объяснения причин.

Комиссия ФАС признала Google виновником в этой ситуации, а размер штрафа будет определён позднее.