Россия оштрафует Google за «несправедливые» блокировки на YouTube

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Россия оштрафует Google за «несправедливые» блокировки на YouTubeИ за то, «что ограничивает конкуренцию на смежных рынках»
Федеральная антимонопольная служба России оштрафует видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, за непрозрачность и непредсказуемость правил модерации контента, из-за которых сервис блокирует каналы пользователей без объяснения причин.
Также в ФАС считают правила YouTube необъективными. Из-за этого, как заявила ФАС, Google, пользуясь доминирующим положением, ограничивает конкуренцию на смежных рынках.
Кроме того, из-за таких правил YouTube страдают пользователи, размещающие контент на видеохостинге. Это приводит к тому, что каналы блокируются и удаляются без объяснения причин.
Комиссия ФАС признала Google виновником в этой ситуации, а размер штрафа будет определён позднее.
Источник: Федеральная антимонопольная служба