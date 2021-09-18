Россия потребовала от Youtube удалить три видео со списком кандидатов «Умного голосования»

Как пишет источник со ссылкой на твиттер Ивана Жданова, сторонника Алексея Навального, Роскомнадзор прислал уведомление, в котором ссылается на июльское постановление прокуратуры. Требования на удаление видео объясняются тем, что в них есть информация, касающаяся *ФБК Навального – запрещённой в России организации.

Напомним, накануне выборов Роскомнадзор проводил тестовую блокировку DNS-сервисов Google и CloudFlare, которые использовались приложением **«Навальный».

*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

**приложение «Навальный», которое российские власти связывают со структурами Навального, признанными экстремистскими организациями.