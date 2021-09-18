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Вчера в 23:17
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Россия потребовала от Youtube удалить три видео со списком кандидатов «Умного голосования»Иначе сервис заблокируют
Как стало известно, Роскомнадзор потребовал от видеохостинга Youtube удалить три видеоролика со списком кандидатов, рекомендованных «Умным голосованием».
Как пишет источник со ссылкой на твиттер Ивана Жданова, сторонника Алексея Навального, Роскомнадзор прислал уведомление, в котором ссылается на июльское постановление прокуратуры. Требования на удаление видео объясняются тем, что в них есть информация, касающаяся *ФБК Навального – запрещённой в России организации.
Напомним, накануне выборов Роскомнадзор проводил тестовую блокировку DNS-сервисов Google и CloudFlare, которые использовались приложением **«Навальный».
*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.
**приложение «Навальный», которое российские власти связывают со структурами Навального, признанными экстремистскими организациями.