Россия снова оштрафует Google и TikTok за отказ удалить запрещённую информацию

В отношении Google на 422-й участок Таганского суда Москвы пришёл протокол о неудалении запрещённой законом информации: о способах и методах разработки и использования наркотических средств, призывы к экстремизму, порнографические изображения несовершеннолетних. Штраф может составить от 3 до 8 млн рублей.

В отношении соцсети TikTok протокол составлен в связи с отказом удалить информацию в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации. Сумма штрафа может составить от 800 тысяч до 4 млн рублей.