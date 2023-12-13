Россия создаст собственный антишпионский аналог Telegram

Инсайдер из компании-разработчика «НТЦ ИТ РОСА» подтвердил эту информацию.

Планируется, что мессенджер, получивший название «РОСА Мессенджер», станет частью «отечественного iPhone» — Р-ФОН, предназначенного для госслужащих и бизнеса.

Официальная презентация антишпионского смартфона запланирована на 18 декабря при участии представителей Минпромторга и Минцифры.

Компания утверждает, что новый продукт будет доступен всем пользователям, включая граждан, частный бизнес и госорганизации. Подчеркивается уникальность грядущего мессенджера, а также заявляется, что его функциональность будет сопоставима с Telegram, при этом не копируя детище Дурова.

«РОСА Мессенджер» планируется как универсальное средство общения, и его сможет использовать не только обладатель «Р-ФОНа», но и пользователи других смартфонов и компьютеров.