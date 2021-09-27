Россия выпустит свой аналог TikTok

На это намекает как минимум появление нового приложения в AppStore — Yappy. Оно работает в режиме закрытого тестирования, а зарегистрировало соответствующий товарный знак ООО «Ритм Медиа», входящее в «Газпром-медиа».

Как пишет Коммерсантъ, запуск Yappy планируется на конец 2021 года. При этом уже сейчас, на этапе бета-тестирования, им ежемесячно пользуется около 300 блогеров. Нацелено же оно на пользователей в возрасте от 14 до 34 лет, увлечённых «саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех».

В основу новинки лёг «Ямолодец» — сервис, купленный «Газпром-медиа» ещё в декабре 2020 года.