Россия запретит регистрироваться в мессенджерах без паспорта

Эти правила обязательны, встают в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать в течение 6 лет. Соответствующее постановление было подписано российским правительством 22 октября. Согласно документу, все мессенджеры, действующие на территории РФ, обязаны регистрировать новых пользователей на основании паспортных данных.

Для этого они будут запрашивать у пользователя номер телефона и проверять его в базах соответствующего оператора связи. Оператор обязан ответить в течение 20 минут, предоставив всю актуальную информацию. Обязательными являются паспортные данные.

В случае успеха, пользователю будет присвоен уникальный идентификационный код. Если оператор не найдёт таких данных, или они окажутся неточными, мессенджер обязан отказать пользователю в регистрации.

Если в последствии пользователь сменит номер телефона, то будет обязан обновить идентификационный код.

В Сети уже предположили, что при вступлении этих правил в силу, иностранные мессенджеры могут уйти из России из-а несогласия с новыми условиями работы.