Россия заставит Apple разрешать скачивать приложения в обход App Store

По словам Шадаева, в ЕС такой законопроект уже подготовлен.

«Мы сейчас будем готовить законопроект, аналогичный европейскому, по поводу того, что комиссия приняла Digital Markets Act, по которому обязали дать возможность и устанавливать приложения не из App Store, и оплачивать не из App Store», — отметил министр.