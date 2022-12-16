Россия заставит Apple разрешать скачивать приложения в обход App Store

04:01, 16 декабря 2022
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Россия заставит Apple разрешать скачивать приложения в обход App StoreОб этом заявил глава Минцифры
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в первом квартале 2023 года в Госдуму на рассмотрение будет внесён законопроект, который предполагает законодательно обязать Apple разрешить российским пользователям iOS скачивать приложения не только из магазина App Store.
Фото: Mobillegends.net
По словам Шадаева, в ЕС такой законопроект уже подготовлен.
«Мы сейчас будем готовить законопроект, аналогичный европейскому, по поводу того, что комиссия приняла Digital Markets Act, по которому обязали дать возможность и устанавливать приложения не из App Store, и оплачивать не из App Store», — отметил министр.