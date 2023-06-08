Россиян начнут предупреждать об аварийных участках дороги

Российская компания Simble объявила о выпуске своего нового приложения под названием Simble для iPhone и Android-смартфонов. Главная цель этого приложения — предупреждать водителей о опасных участках дороги, где часто происходят аварии. Информацию о таких местах Simble будет получать из баз данных страховых компаний, и затем водителям будут отправляться уведомления за несколько сотен метров до этих опасных участков.

Представители NTI «Avtonet» подчеркнули, что данная разработка может значительно снизить риск ДТП. Ведь Simble не только сообщает о наличии камеры впереди, но и предупреждает о том, что через несколько сотен метров начинается опасный участок дороги, где часто происходят аварии. Поэтому водителям следует снизить скорость и быть более внимательными.

Ожидается, что релиз приложения Simble состоится до конца 2023 года. Этот бесплатный сервис будет доступен для скачивания из Google Play и App Store, что делает его доступным для широкой аудитории пользователей смартфонов.