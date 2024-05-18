Россиян предупредили о появлении фейкового Play Market с заражёнными приложениями

Как сообщается, в магазине находится 12 избранных приложений, однако поисковая строка не работает. Сервис располагается по адресу PLLAYMARKET.RU, но настоящий адрес Google Play Market — play.google.com.

На сайт магазина для проверки лучше не заходить, так как все приложения снабжены троянами. Заражённые аппы мимикрируют под приложения российских мобильных операторов и банков. То есть их задача — заразить устройство с целью слежки за пользователем для последующей кражи аккаунтов и денег.

«Основная цель хакеров — это пользователи популярных мобильных операторов и банков. Как обычно, файлы содержат троян», — сказано в сообщении True OSINT.