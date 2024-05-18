Россиян предупредили о появлении фейкового Play Market с заражёнными приложениями

Опубликовано 18 мая 2024, 15:45
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Россиян предупредили о появлении фейкового Play Market с заражёнными приложениямиХакеры раздают трояны
Telegram-канал True OSINT предупредил российских пользователей смартфонов на Android о появлении поддельного магазина приложений якобы от Google. На самом деле это ловушка для распространения вирусов.
Как сообщается, в магазине находится 12 избранных приложений, однако поисковая строка не работает. Сервис располагается по адресу PLLAYMARKET.RU, но настоящий адрес Google Play Market — play.google.com.
На сайт магазина для проверки лучше не заходить, так как все приложения снабжены троянами. Заражённые аппы мимикрируют под приложения российских мобильных операторов и банков. То есть их задача — заразить устройство с целью слежки за пользователем для последующей кражи аккаунтов и денег.
«Основная цель хакеров — это пользователи популярных мобильных операторов и банков. Как обычно, файлы содержат троян», — сказано в сообщении True OSINT.
Источник:True OSINT
Автор:Андрей Кадуков
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