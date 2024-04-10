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Опубликовано 10 апреля 2024, 15:10
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Россиян предупредили о появлении в App Store поддельных приложений ВТБ и Тинькофф

И призвали не верить этому и не скачивать подобные аппы
Telegram-канал управления МВД по информационной безопасности «Вестник киберполиции России» предупредил российских пользователей о появлении в App Store поддельных приложений банков ВТБ и Tinkoff.
Россиян предупредили о появлении в App Store поддельных приложений ВТБ и Тинькофф
© Вестник киберполиции России

МВД объяснило, что эти приложения имеют «накрученные оценки и используют фирменные цвета банков», но никакого отношения к настоящим кредитным организациям не имеют. Просто потому, что официальных приложений указанных российских банков в американском App Store нет в силу санкций.

«Не скачивайте их и не вводите свои данные», — призвали в МВД российских пользователей.