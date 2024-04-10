Россиян предупредили о появлении в App Store поддельных приложений ВТБ и Тинькофф

МВД объяснило, что эти приложения имеют «накрученные оценки и используют фирменные цвета банков», но никакого отношения к настоящим кредитным организациям не имеют. Просто потому, что официальных приложений указанных российских банков в американском App Store нет в силу санкций.

«Не скачивайте их и не вводите свои данные», — призвали в МВД российских пользователей.