Россиян предупредили о появлении в App Store поддельных приложений ВТБ и Тинькофф

Опубликовано 10 апреля 2024, 15:10
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Россиян предупредили о появлении в App Store поддельных приложений ВТБ и ТинькоффИ призвали не верить этому и не скачивать подобные аппы
Telegram-канал управления МВД по информационной безопасности «Вестник киберполиции России» предупредил российских пользователей о появлении в App Store поддельных приложений банков ВТБ и Tinkoff.
МВД объяснило, что эти приложения имеют «накрученные оценки и используют фирменные цвета банков», но никакого отношения к настоящим кредитным организациям не имеют. Просто потому, что официальных приложений указанных российских банков в американском App Store нет в силу санкций.
«Не скачивайте их и не вводите свои данные», — призвали в МВД российских пользователей.
Источник:Вестник киберполиции России (МВД)
Автор:Андрей Кадуков
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