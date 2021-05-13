Россиян предупредили о рисках использования WhatsApp

Так, уже с 2014 года приложение «передаёт значительный объем пользовательских данных компании Facebook», передаёт слова ведомства ТАСС. При этом в РКН считают, что российские граждане должны чётко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям.

Представители Роскомнадзора также заявили, что ждут от WhatsApp и Facebook подтверждения локализации данных российских пользователей на территории России. Если ответ не будет дан до конца мая, то ИТ-гигантов ждёт административная ответственность за нарушение законодательства в сфере персональных данных.

Напомним, что WhatsApp обещал начать «кастрировать» функционал мессенджера для тех пользователей, которые не согласятся с новыми правилами использования сервиса.