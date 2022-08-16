Россиянам посоветовали хранить пароли в приложениях-менеджерах

По его словам, парольные менеджеры удобны тем, что синхронизируются между устройствами. Это же относится к экосистемам Apple, Microsoft и Google.

Лукацкий отметил, что если пользователь использует многофакторную аутентификацию, то пароль можно менять раз в несколько месяцев, а корректировать раз в полгода.

Но если приходит сообщение от какого либо сервиса, что пароль имеет статус украденного, необходимо его изменить везде, где он использовался.

«Ещё один способ хранения паролей — использование экосистемы Apple, Microsoft или Google при доступе к различным сервисам. В этом случае пароли тоже будут храниться в браузере и дальше синхронизироваться между браузерами пользователя при доступе с мобильных или стационарных устройств. Что касается регулярности изменений паролей, то сейчас их можно корректировать раз в 180 дней. Всё зависит от того, пользуется ли человек многофакторной аутентификацией или нет», — подчеркнул эксперт.