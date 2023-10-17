Россиянам посоветовали удалить одну категорию игр и приложений со смартфона

Скачивая такие программы, пользователи рискуют незаметно оформить дорогую подписку, а также стать объектом слежки для «шпионов». Мясоедов подчеркнул, что многие разработчики встраивают в свои продукты скрытые механизмы монетизации.

Чтобы избежать возможных проблем, эксперт рекомендует регулярно удалять ненужные бесплатные приложения.

Особое внимание следует уделить таким программам, как: Super Wallpapers Flashlight, Contour Level Wallpaper, Player & iWallpaper и т.д.

Они были замечены во вредоносной деятельности, и, по словам Мясоедова, за их созданием могут стоять хакеры. Можно, конечно, установить их из надёжного источника, но куда лучше просто удалить со своего устройства.