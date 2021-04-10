Россиянам рассказали, для чего приложения следят за пользователями

По словам специалиста, мобильные приложения способны записывать разговоры пользователей в рандомных ситуациях. Что интересно, пользователь сам предоставляет им такую возможность, соглашаясь на использование приложением микрофона во время установки. Информация эта полезна для рекламодателей.

“Приложение может следить за вами, чтобы анализировать ваши данные и продавать. Не просто собирать, а именно продавать. У нас часто происходит, что вы взяли кредит в одном банке, а вам сразу звонит другой банк и предлагает другой кредит. Продажа данных – это уже банальная тема”, – поделился Вакулин.