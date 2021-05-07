Россиянам рассказали, как заподозрить чтение переписок в WhatsApp посторонними

Так, чтобы убедиться в том, что посторонние пользователи не имеют доступ к личной переписке в WhatsApp, необходимо войти в меню программы. Уже в нем следует нажать на WhatsApp Web, благодаря чему можно будет посмотреть список устройств, которые подключены к аккаунту. Далее можно нажать на “Выйти со всех устройств”, что приведет к завершению всех сеансов авторизации на данных гаджетах. Таким образом посторонние пользователи, в случае наличия у них доступа, автоматически выйдут из профиля и больше не смогут читать переписки.

“Авторизация останется только на том мобильном устройстве, которое вы в данный момент держите в руках. Выход из устройств нужно будет подтвердить еще раз”, — отметила Ильичева.