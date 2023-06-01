Россиянам рассказали о новых способах кражи Telegram-аккаунтов

Так, лишь на май 2023 года было зарегистрировано более 470 фишинговых сайтов. Мошенники используют различные схемы, отправляя пользователям подарки, мотивационные ссылки или фейковые новости, чтобы получить доступ к их аккаунтам.

Они просят пользователя ввести коды или предоставить личные данные, которые злоумышленники затем используют для обогащения, нанесения репутационного ущерба или шантажа.

Злоумышленники также могут получить доступ к конфиденциальной информации и распространять недостоверные сведения от имени украденных аккаунтов.

Для того, чтобы не попасться на уловки мошенников, рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию и завершать все другие сеансы, если аккаунт был скомпрометирован, чтобы лишить преступников доступа к вашим личным данным.