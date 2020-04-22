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Россиянам рассказали, почему стоит ограничить использование Zoom
По словам эксперта, программа имеет существенную уязвимость
Агентство “Прайм” опубликовало новый материал, в рамках которого россиянам рассказали, почему стоит ограничить использование популярной видеоплатформы Zoom. Так, по словам собеседника агентства партнера и директора компании "Интеллектуальный резерв" Павла Мясоедова, данная программа оснащена несколькими уязвимостями, влекущих за собой нарушение конфиденциальности связей.
”В связи с этим даже появилось целое явление под названием Zoom bombing: если пользователь не ставит пароль на конференцию в Zoom, он подвергается опасности нападения хакеров. Они могут в чат отправить какой-то неприличный файл или забить звуковую дорожку”, — рассказал Мясоедов.
Эксперт напомнил, что на сегодняшний день в сеть утекло большое количество как персональных, так и корпоративных разговоров, осуществленных в Zoom. Кроме того, данная программа, по данным источника, помимо вышеназванной уязвимости обладает низким качеством видео, а также имеет недостатки с буферизацией.