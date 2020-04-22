Россиянам рассказали, почему стоит ограничить использование Zoom

”В связи с этим даже появилось целое явление под названием Zoom bombing: если пользователь не ставит пароль на конференцию в Zoom, он подвергается опасности нападения хакеров. Они могут в чат отправить какой-то неприличный файл или забить звуковую дорожку”, — рассказал Мясоедов.

Эксперт напомнил, что на сегодняшний день в сеть утекло большое количество как персональных, так и корпоративных разговоров, осуществленных в Zoom. Кроме того, данная программа, по данным источника, помимо вышеназванной уязвимости обладает низким качеством видео, а также имеет недостатки с буферизацией.