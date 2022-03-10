Россиянам запретили покупать и скачивать платные Android-приложения

Магазин приложений для Android будет работать в новом режиме: теперь российский пользователи смогут скачивать и использовать лишь бесплатные приложения и игры. При этом платный софт не исчезнет — он просто перестанет быть доступным. В рамках исключения можно будет качать уже купленные платные приложения.

Сообщается также, что действующие платные подписки автоматически отключатся перед следующим платежом. В случае же, если пользователь активировал бесплатный промо-период, то подписка продолжит действовать до его окончания.

Напомним, что также сегодня YouTube полностью остановил монетизацию блогеров из России.