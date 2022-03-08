Россияне начали переходить на короткие видео «ВКонтакте» вместо TikTok

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Россияне начали переходить на короткие видео «ВКонтакте» вместо TikTokАудитория сервиса выросла вдвое
Соцсеть «Вконтакте» сообщила о росте аудитории своего сервиса «Клипы».
По сообщениям, за последнее время аудитория сервиса выросла в 2 раза. Зафиксирован двукратный рост просмотров и загрузок новых роликов — коротких видео, как в соцсети TikTok.
«Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами», — говорится в сообщениях «Вконтакте».
Источник: Газета.ru