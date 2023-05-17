Россияне начали переходить на СПБ вместо оплаты картой или наличными при покупках

По данным «Русского стандарта», в первом квартале 2023 года россияне начали пользоваться СБП в 5 раз чаще, чем в этом же периоде прошлого года. Банковскими картами в 2022 году пользовались при 93% покупок по числу платежей и 95% по сумме. В первом квартале 2023 года ситуация изменилась: 71% и 74% соответственно. Средняя цена покупок выросла с 1361 рубля до 1382 рублей.

«МТС-Банк»тоже сообщил о росте популярности СБП у пользователей. По информации, после ухода из России сервисов Apple Pay и Google Pay СБП начали использовать в 10 раз чаще, а денежный оборот вырос в 6,5 раза. Средняя сумма покупки упала с 3260 рублей до 2170 рублей.