Россияне пожаловались на сбои в приложении для контроля больных коронавирусом

Известно, что пользователи “Социального мониторинга” столкнулись с рядом проблем, одна из которых связана с регистрацией в приложении. Так, отмечается, что у некоторых пользователей получилось зарегистрироваться далеко не с первого раза. Кроме того, ряд пользователей отмечает неспособность отправить через приложение фотографию, которая необходима для подтверждения того, что человек действительно соблюдает карантин. Также некоторые столкнулись с тем, что приложение требует отослать фотографию в ночное время суток.

Однако и это еще не все. В отзывах пользователей упоминается зависание приложения, а также его чрезмерное потребление заряда батареи. Некоторые пользователи заметили нарушение в отправке СМС- уведомлений, которые требуются для выполнения определенных действий в приложении, а также сложность в связи с call-центром. Больше всего россияне оставляют отзывы о том, что бояться быть оштрафованными за нарушение режима самоизоляции лишь по причине неполадок приложения. Более того, некоторые пользователи уже сообщали о данных инцидентах.