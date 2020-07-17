Россияне смогут управлять светофорами со смартфонов

Сама программа разработана для того, чтобы сделать безопасным взаимодействие школьников с дорогами. К примеру, если у группы детей во время экскурсии по городу не хватает времени для того, чтобы перейти пешеходный переход за время работы зеленого сигнала, сопровождающий взрослый, благодаря приложению, сможет продлить действие разрешающего сигнала.

Известно, что приложение разработано на базе ГЛОНАСС, а его работоспособность уже была проверена в Курске. Как сообщается, уже до конца 2020 года программу начнут проверять и в столице. Что касается других городов, то в них “Гусеница” может появиться в 2021 году.