Приложения
Сегодня 19:06
Россияне стали массового проверять качество товаров через мобильное приложение
Каждую неделю его скачивают более 2,5 тыс человек
Как рассказал заместитель генерального директора оператора маркировки Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов, мобильное приложение "Честный знак", выпущенное для того, чтобы покупатели могли проверить легальность покупаемых товаров с маркировкой, было установлено уже более 80 тыс раз.
“На сегодняшний день сделано более 80 тыс установок приложения. Мы понимаем, что это люди, которые заинтересованы в инструменте общественного контроля и хотят самостоятельно убедиться в том, что лекарство, обувь или сигареты, которые они покупают, легальные, качественные и безопасные”, — рассказал Юсупов в пресс-конференции по маркировке в ТАСС.
Специалист отметил, что приложение уже сейчас доступно для скачивания абсолютно всем желающим. Также, что интересно, еженедельно его скачивают более 2,5 тыс новых пользователей.