Россияне стали массового проверять качество товаров через мобильное приложение

“На сегодняшний день сделано более 80 тыс установок приложения. Мы понимаем, что это люди, которые заинтересованы в инструменте общественного контроля и хотят самостоятельно убедиться в том, что лекарство, обувь или сигареты, которые они покупают, легальные, качественные и безопасные”, — рассказал Юсупов в пресс-конференции по маркировке в ТАСС.

Специалист отметил, что приложение уже сейчас доступно для скачивания абсолютно всем желающим. Также, что интересно, еженедельно его скачивают более 2,5 тыс новых пользователей.