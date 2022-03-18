Россияне стало массово скачивать отечественные программы вместо зарубежных

По данным исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина, уход зарубежных IT-компаний привёл к резкому росту популярности отечественного софта. Так, с момента введения антироссийских санкций, спрос на него вырос примерно в 3 раза. Более того — в некоторых случаях рост оказался шестикратным.

Специалист отметил, что многие иностранные разработки можно заменить аналогами. Например, Windows на ALT Linux, Astra Linux, РЕД ОС и РОСА. Среди баз данных это PostgresPro и «Ред Базу данных» и т.д.

При этом стоит понимать, что немало таких программ, заменить которые будет куда сложнее. Как быть в случае с таким ПО — покажет время.