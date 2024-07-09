Россияне столкнулись с масштабным сбоем WhatsApp. Больше всех пострадали жители южных регионов

Опубликовано 09 июля 2024, 08:40
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Россияне столкнулись с масштабным сбоем WhatsApp. Больше всех пострадали жители южных регионовЖдем информации о причинах произошедшего
В России произошел масштабный сбой в работе мессенджера WhatsApp, который затронул пользователей сразу из нескольких регионов.
По данным портала Downdetector, первые проблемы начались накануне около 10:00 по московскому времени, а пик активности сбоев пришелся на период с 11:00 до 12:00.
Многие пользователи сообщили о неполадках уже с ночи с 7 на 8 июля, когда они могли отправлять только текстовые сообщения, в то время как голосовые и видеофайлы не загружались.
В некоторых случаях даже отправка обычных сообщений происходила с задержкой.
Особенно сильно пострадали жители южных регионов России. Отметим, что причина произошедшего на данный момент все еще остается неизвестной.