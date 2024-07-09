Россияне столкнулись с масштабным сбоем WhatsApp. Больше всех пострадали жители южных регионов

По данным портала Downdetector, первые проблемы начались накануне около 10:00 по московскому времени, а пик активности сбоев пришелся на период с 11:00 до 12:00.

Многие пользователи сообщили о неполадках уже с ночи с 7 на 8 июля, когда они могли отправлять только текстовые сообщения, в то время как голосовые и видеофайлы не загружались.