Рост в 3 раза за пару лет: российские магазины утонули в поддельных отзывах

Если два года назад 80% покупателей верили в отзывы в Интернете, то сейчас этот показатель составляет лишь 71%, что свидетельствует о сдвиге в динамике доверия. Рост числа фальшивых отзывов и проблема их отличия от подлинных заставляют покупателей насторожиться.

Игроки отрасли, включая платформы электронной коммерции, призваны бороться с наплывом фальшивых отзывов. Между тем лидеры рынка, такие как Wildberries, утверждают, что смогут восстановить доверие потребителей всего за год, используя ИИ для отсеивания подделок.

В то время как борьба с обманными тактиками разгорается, оставит ли ваша следующая покупка в Интернете искреннее удовлетворение или горький привкус обмана?