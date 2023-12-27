Рост в 3 раза за пару лет: российские магазины утонули в поддельных отзывах

Рост в 3 раза за пару лет: российские магазины утонули в поддельных отзывахНе является ли ваша следующая покупка обманом?
Недавнее исследование показало, что россияне с головой погрузились в онлайн-отзывы. Они читают и пишут их, но доверие к этим мнениям резко падает. При 12-процентном росте числа тех, кто тщательно изучает отзывы перед покупкой (сейчас этот показатель составляет 83%), поворот в этой истории заключается в трехкратном увеличении числа фальшивых отзывов, из-за чего 55% потребителей считают, что они так же распространены, как и настоящие.
Если два года назад 80% покупателей верили в отзывы в Интернете, то сейчас этот показатель составляет лишь 71%, что свидетельствует о сдвиге в динамике доверия. Рост числа фальшивых отзывов и проблема их отличия от подлинных заставляют покупателей насторожиться.
Игроки отрасли, включая платформы электронной коммерции, призваны бороться с наплывом фальшивых отзывов. Между тем лидеры рынка, такие как Wildberries, утверждают, что смогут восстановить доверие потребителей всего за год, используя ИИ для отсеивания подделок.
В то время как борьба с обманными тактиками разгорается, оставит ли ваша следующая покупка в Интернете искреннее удовлетворение или горький привкус обмана?