Ростелеком официально начал замедлять интернет слишком активным абонентам

В ответ оператор заявил, что тарифы для физических лиц не предусматривают лимитов на объем переданных данных. Однако при аномально высоком потреблении компания может временно замедлить соединение, чтобы провести техническую проверку. Такой подход, по словам оператора, направлен на защиту сети и стабильную работу инфраструктуры.

Ограничения касаются исключительно случаев, когда объем трафика в разы превышает среднестатистический уровень. Особенно это актуально, если пользователь активно применяет p2p-протоколы, способные создавать повышенную нагрузку. В подобных случаях «Ростелеком» ссылается на пункт 3.4.11 своих правил оказания услуг, где предусмотрена возможность снижения скорости.

Представители оператора подчеркнули, что никаких изменений в тарифной политике не происходило. Все безлимитные подключения продолжают работать без ограничений по объему.

По информации компании, в конкретной ситуации сейчас проводится проверка, и с пользователем свяжется сотрудник техподдержки. Имя клиента, опубликовавшего данные о трафике, не разглашается.