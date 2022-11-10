«Ростелеком» решил создать собственную систему с музыкой и играми

Проект направлен в Центр компетенций «Мультимедийное ПО», созданный для поддрежки IT-рынка, пострадавшего из-за ухода зарубежных компаний. Отмечается, что 320 млн рублей из запрошенной суммы будет выделено на закупку и развёртывание инфраструктуры.

Кроме облачного гейминга и музыки, пользователи смогут добавлять на платформу UGC-контент — собственного производства.

Кроме платной подписки, по которой сейчас работает сервис Wink, будет добавлен бесплатный тариф с рекламой. Создав новый формат, компания рассчитывает увеличить число пользователей до 6 млн, что в 2 раза больше, чем по итогам 2021 года.