Ространснадзор внедрит ИИ для проверки машинистов

Новый формат тестирования станет частью цифровой трансформации Ространснадзора. С 1 сентября вступит в силу обновленный порядок выдачи свидетельств, который включает новую категорию — «высокоскоростной железнодорожный подвижной состав». Первые проверки по этой категории запланированы на 3 сентября, а до конца года аттестацию пройдут около 200 машинистов.

Инициатива связана с реализацией проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, который курируется по поручению президента Владимира Путина. Дистанционный формат с применением ИИ позволит упростить процедуру проверки знаний, сохранив при этом ее объективность.