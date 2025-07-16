Ространснадзор внедрит ИИ для проверки машинистов

Опубликовано 16 июля 2025, 17:081 мин.
Ространснадзор внедрит ИИ для проверки машинистовТестирование знаний будет проходить дистанционно
Ространснадзор планирует использовать искусственный интеллект (ИИ) для проверки теоретических знаний машинистов перед выдачей свидетельств на право управления железнодорожным транспортом. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Гулин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Новый формат тестирования станет частью цифровой трансформации Ространснадзора. С 1 сентября вступит в силу обновленный порядок выдачи свидетельств, который включает новую категорию — «высокоскоростной железнодорожный подвижной состав». Первые проверки по этой категории запланированы на 3 сентября, а до конца года аттестацию пройдут около 200 машинистов.
Инициатива связана с реализацией проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, который курируется по поручению президента Владимира Путина. Дистанционный формат с применением ИИ позволит упростить процедуру проверки знаний, сохранив при этом ее объективность.