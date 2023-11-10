Розыгрыши Premium-подписок в Telegram могут привести к всплеску мошенничества

Кроме того, даже настоящих владельцев каналов могут привлечь к ответственности за отсутствие маркировки, потому что розыгрыши подпадают под закон о рекламе.

Ситуацию прокомментировала руководительница агентства инфлюенс-маркетинга LabelUp Юлия Долгова. По словам эксперта, единой механики проведения розыгрышей в Telegram нет, при этом все конкурсы необходимо оформлять юридически.

А по мнению юрисконсульта юридической компании ЭБР Анны Сабруковой, организатором розыгрыша потенциально могут оказаться и мошенники, создавшие Telegram-канал, но кто это, понять нельзя, потому что в большинстве розыгрышей организаторы не указывают свои данные.