RuStore внедрил универсальную оплату для приложений из любых источников

Директор по продукту RuStore Олег Афанасьев сообщил об этом на конференции VK JT Mobile. Для использования нового сценария достаточно обновить приложение до версии 6.1 SDK, после чего платежи будут обрабатываться через платформу RuStore.

В новой версии SDK пользователи смогут приобретать внутриигровые товары без необходимости авторизации, просто введя email для получения чеков. Оплата будет доступна через любые удобные методы.

Афанасьев отметил, что эта функция поможет разработчикам увеличить прибыль и улучшить конверсию покупок, избавив их от необходимости адаптировать приложения для каждого нового магазина.