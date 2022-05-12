Rutube практически полностью восстановил работу

Сообщается, что восстановлено уже 99,5% контента. При этом возрождать функциональность сервиса будут поэтапно.

Сначала будет восстановлена студия автора, загрузка видео и мониторинг трансляций для пользователей, во вторую очередь — поиск по контенту и комментарии.

«В целях обеспечения безопасности RUTUBE восстанавливает работу поэтапно. Для просмотра пользователям уже доступно 99,5% библиотеки видео. Фунционал для авторов цифрового контента будет появляться на видеохостинге последовательно. 1 этап: восстановление студии автора контента и загрузки видео, мониторинг трансляций для пользователей. Далее усиляем инфраструктуру для более быстрой загрузки», — сказано в Telegram-канале Rutube.