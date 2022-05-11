Rutube восстановили, но пока не открыли для пользователей

Отмечается, что восстановление Rutube может занять до 3 недель, потому что на сервис была совершена целевая атака с целью выведения его из строя. Злоумышленникам удалось стереть ряд критической информации и скачать некоторый объём данных.

Эксперты Positive Technologies сообщили, что сейчас идёт расследование хронологии действий хакеров. Необходимо полностью блокировать возможность их нахождения в инфраструктуре и блокировать доступ в систему в будущем.

После окончания расследования станет понятно, была атака организована кем-то из сотрудников или хакеры не имеют отношения к хостингу.

«Нам удалось частично оправиться после серьёзнейшей атаки. Повреждённая часть инфраструктуры полностью восстановлена. Сейчас Rutube последовательно возобновляет работу сервиса», — сообщил гендиректор Rutube Александр Моисеев.