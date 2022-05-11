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Rutube восстановили, но пока не открыли для пользователей

Началось расследование
Расследованием кибератаки на российский видеохостинг Rutube занялась компания Positive Technologies — разработчик решений в сфере информационной безопасности. Расследование коснётся вопроса, столь мощная атака была организована извне или всё же изнутри Rutube.
Rutube восстановили, но пока не открыли для пользователей

Отмечается, что восстановление Rutube может занять до 3 недель, потому что на сервис была совершена целевая атака с целью выведения его из строя. Злоумышленникам удалось стереть ряд критической информации и скачать некоторый объём данных.

Эксперты Positive Technologies сообщили, что сейчас идёт расследование хронологии действий хакеров. Необходимо полностью блокировать возможность их нахождения в инфраструктуре и блокировать доступ в систему в будущем.

После окончания расследования станет понятно, была атака организована кем-то из сотрудников или хакеры не имеют отношения к хостингу.

«Нам удалось частично оправиться после серьёзнейшей атаки. Повреждённая часть инфраструктуры полностью восстановлена. Сейчас Rutube последовательно возобновляет работу сервиса», — сообщил гендиректор Rutube Александр Моисеев.

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