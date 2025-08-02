С 1 августа Authenticator от Microsoft перестанет поддерживать пароли

В мае Microsoft анонсировала отказ от использования традиционных паролей, которые ранее могли храниться в приложении Authenticator. Начиная с 1 августа, компания переведёт всех пользователей на использование более современных методов аутентификации: ключей доступа, состоящих из буквенно-цифровых символов, а также альтернативные методы, включая PIN-коды, графические ключи и биометрию.

Поскольку все сохранённые пароли будут автоматически удалены, пользователям будет необходимо настроить новый способ аутентификации для доступа к своим учётным записям. Однако пароли, используемые для входа в учётные записи, по-прежнему будут доступны через браузер Edge.