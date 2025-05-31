С 1 июня *WhatsApp официально прекратит работать на iOS 15.1 и Android 5.1

С 1 июня *WhatsApp официально прекратит работать на iOS 15.1 и Android 5.1Возможно, некоторых устройств это не коснётся
Для дальнейшей работы мессенджера требуется iOS 15.1 и новее. По информации, поддерживать мессенджер прекратят iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus; по некоторым данным, в список также входят iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1 поколение).
Однако, теоретически эти устройства могут поддерживать iOS 15.8.4, и если эта версия установлена на указанных моделях, на них можно будет пользоваться WhatsApp до выхода следующего актуального обновления.
Источник отмечает, что с учётом трёх млрд пользователей WhatsApp по всему миру, эти изменения могут повлиять на огромное количество людей, оставив их без доступа к мессенджеру и обмену сообщениями.
Также отмечается, что WhatsApp перестанет работать и на смартфонах с Android 5.1 и старше.
* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.