С 1 июня *WhatsApp официально прекратит работать на iOS 15.1 и Android 5.1

Для дальнейшей работы мессенджера требуется iOS 15.1 и новее. По информации, поддерживать мессенджер прекратят iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus; по некоторым данным, в список также входят iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1 поколение).

Однако, теоретически эти устройства могут поддерживать iOS 15.8.4, и если эта версия установлена на указанных моделях, на них можно будет пользоваться WhatsApp до выхода следующего актуального обновления.

Источник отмечает, что с учётом трёх млрд пользователей WhatsApp по всему миру, эти изменения могут повлиять на огромное количество людей, оставив их без доступа к мессенджеру и обмену сообщениями.

Также отмечается, что WhatsApp перестанет работать и на смартфонах с Android 5.1 и старше.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.