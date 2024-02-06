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Опубликовано 06 февраля 2024, 17:21
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С 1 марта в России вступает запрет на популяризацию VPN

Об этом предупредил Роскомнадзор
Роскомнадзор сообщил о введении с 1 марта 2024 года запрета на популяризацию VPN.

В ведомстве напомнили, что в России нельзя применять любые средства обхода блокировок ресурсов с запрещённым контентом, включая VPN. А с 1 марта вводятся правила, запрещающие популяризацию такого ПО.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#VPN
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#роскомнадзор
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#Россия
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