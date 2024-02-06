С 1 марта в России вступает запрет на популяризацию VPN

В ведомстве напомнили, что в России нельзя применять любые средства обхода блокировок ресурсов с запрещённым контентом, включая VPN. А с 1 марта вводятся правила, запрещающие популяризацию такого ПО.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.