С 2026 года Android начнёт блокировать приложения неизвестных разработчиков

Google сравнила проверку разработчиков «с проверкой личности в аэропорту». Процедура не будет касаться содержимого приложений или их источника. Цель — не разработчикам вредоносного ПО вернуться после удаления. Google считает, что вне официального магазина таких программ в 50 раз больше.

Чтобы облегчить переход, Google создаст новую консоль для разработчиков, которые распространяют приложения вне Google Play. Там будут инструменты для независимых разработчиков, отличающиеся от тех, что в коммерческой версии. Разработчики, уже работающие с Google Play, уже прошли проверку и автоматически соответствуют требованиям.

Тестирование новой системы начнется в октябре 2025 года. В марте 2026 года проверка станет доступной для всех. Первые ограничения вступят в силу в сентябре 2026 года в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. С 2027 года эти правила распространятся на все страны.