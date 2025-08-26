Приложения
Опубликовано 26 августа 2025, 20:45
1 мин.

С 2026 года Android начнёт блокировать приложения неизвестных разработчиков

Постепенно это распространится на все страны
Google объявила о новых мерах для защиты пользователей Android. Согласно инсайдерам из 9to5Google, теперь приложения от неизвестных разработчиков (которые не проверены) нельзя будет установить. Это касается не только Google Play, но и других магазинов приложений, а также APK-файлов, загружаемых вручную.
© BoliviaInteligente / Unsplash

Google сравнила проверку разработчиков «с проверкой личности в аэропорту». Процедура не будет касаться содержимого приложений или их источника. Цель — не разработчикам вредоносного ПО вернуться после удаления. Google считает, что вне официального магазина таких программ в 50 раз больше.

Чтобы облегчить переход, Google создаст новую консоль для разработчиков, которые распространяют приложения вне Google Play. Там будут инструменты для независимых разработчиков, отличающиеся от тех, что в коммерческой версии. Разработчики, уже работающие с Google Play, уже прошли проверку и автоматически соответствуют требованиям.

Тестирование новой системы начнется в октябре 2025 года. В марте 2026 года проверка станет доступной для всех. Первые ограничения вступят в силу в сентябре 2026 года в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. С 2027 года эти правила распространятся на все страны.