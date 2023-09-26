С 24 октября WhatsApp начнёт поддерживать только Android 5.0 и выше

16:37, 26 сентября 2023
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С 24 октября WhatsApp начнёт поддерживать только Android 5.0 и вышеЭто официальное сообщение сервиса
На официальном сайте мессенджера WhatsApp появилась информация о том, что с 24 октября 2023 года приложение для Android будет поддерживать только версию ОС 5.0 и выше.
Пользователей также предупредят о необходимости обновления операционной системы непосредственно в мессенджере. До 24 октября приложение ещё будет поддерживать смартфоны на базе Android 4.1 и новее.
«Начиная с 24 октября 2023 года, будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше», — сказано в сообщении WhatsApp.
Источник:WhatsApp
Автор:Андрей КадуковТеги: