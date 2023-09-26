С 24 октября WhatsApp начнёт поддерживать только Android 5.0 и выше

Пользователей также предупредят о необходимости обновления операционной системы непосредственно в мессенджере. До 24 октября приложение ещё будет поддерживать смартфоны на базе Android 4.1 и новее.

«Начиная с 24 октября 2023 года, будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше», — сказано в сообщении WhatsApp.