С 7 июля Gemini на Android сможет звонить и писать с телефона и в *WhatsApp

Причём нововведение будет применяться независимо от того, отключена ли опция Gemini Apps Activity в настройках. Если функция включена, Gemini сможет отправлять СМС и отвечать по телефону, делая то же самое в WhatsApp. Однако Gemini не сможет читать, обобщать, добавлять или воспроизводить контент из мессенджера.

Как отмечает портал Neowin, Google может использовать Google Assistant или приложение Utilities для выполнения некоторых действий с WhatsApp, «даже если WhatsApp в Gemini отключён». Как отмечает источник, эта формулировка настораживает.

Пользователи могут ограничить доступ к Gemini, отключив отдельные расширения приложения или активность Gemini Apps. Google будет сохранять активность пользователя в течение 72 часов, чтобы обеспечить безопасность и собрать отзывы пользователей после обновления.

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.