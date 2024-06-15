С больной головы на здоровую: британец засудит Apple за свои же измены

Мужчина переписывался с проститутками и договаривался об их услугах в iMessage, а затем стирал всю переписку на айфоне. Но он не учёл (или не знал), что на втором его устройстве, подключённом к одному и тому же Apple ID, можно увидеть переписку c iPhone.

Что и произошло, когда его жена нашла переписку с проститутками на iMac, подключённом к тому же Apple ID, что и смартфон. Через месяц женщина подала на развод, а изменщик потерял 5 млн фунтов стерлингов.

Теперь он требует от Apple компенсации за сохранение конфиденциальной переписки и приглашает других таких же, как он, «пострадавших» от Apple, присоединиться к его иску.