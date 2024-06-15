С больной головы на здоровую: британец засудит Apple за свои же измены

Опубликовано 15 июня 2024, 19:30
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С больной головы на здоровую: британец засудит Apple за свои же изменыИ хочет получить компенсацию
Британец подал в суд на Apple, обвинив компанию в сохранении личной переписки в iCloud без уведомления пользователя. Такие претензии истец выставил вендору, потому что его супруга нашла переписку со «жрицами любви».
Мужчина переписывался с проститутками и договаривался об их услугах в iMessage, а затем стирал всю переписку на айфоне. Но он не учёл (или не знал), что на втором его устройстве, подключённом к одному и тому же Apple ID, можно увидеть переписку c iPhone.
Что и произошло, когда его жена нашла переписку с проститутками на iMac, подключённом к тому же Apple ID, что и смартфон. Через месяц женщина подала на развод, а изменщик потерял 5 млн фунтов стерлингов.
Теперь он требует от Apple компенсации за сохранение конфиденциальной переписки и приглашает других таких же, как он, «пострадавших» от Apple, присоединиться к его иску.
Источник:The Times
Автор:Андрей Кадуков