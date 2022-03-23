С глаз долой из сердца вон: Netflix удалил свои приложения из российских магазинов Google Play и App Store

Так, американский IT-гигант удалил своё приложение из онлайн-магазинов App Store и Google Play. Причём коснулось это решение лишь российского сегмента площадок.

Напомним, что ранее, 7 марта, появилась информация, согласно которой Netflix решил приостановить работу на территории России. Ещё раньше всплыли данные о приостановке работы компании над российскими оригинальными проектами.

Официально Netflix начал свою работу в 2016 году. Сервис известен в первую очередь благодаря своим высококачественным сериалам, в числе которых «Чёрное зеркало», «Очень странные дела» и недавняя «Игра в кальмара», ставшая сверхпопулярной в конце 2021 года.