С глаз долой из сердца вон: Netflix удалил свои приложения из российских магазинов Google Play и App Store

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С глаз долой из сердца вон: Netflix удалил свои приложения из российских магазинов Google Play и App StoreЧуть ранее стала недоступна платная подписка на сервис для россиян
Некоторое время назад стало известно, что Netflix лишил россиян возможности оплачивать подписку на сервис. Теперь компания решила пойти ещё дальше.
Так, американский IT-гигант удалил своё приложение из онлайн-магазинов App Store и Google Play. Причём коснулось это решение лишь российского сегмента площадок.
Напомним, что ранее, 7 марта, появилась информация, согласно которой Netflix решил приостановить работу на территории России. Ещё раньше всплыли данные о приостановке работы компании над российскими оригинальными проектами.
Официально Netflix начал свою работу в 2016 году. Сервис известен в первую очередь благодаря своим высококачественным сериалам, в числе которых «Чёрное зеркало», «Очень странные дела» и недавняя «Игра в кальмара», ставшая сверхпопулярной в конце 2021 года.