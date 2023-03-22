С какого по счёту сообщения Telegram начинает удалять старую переписку

Об этом рассказал пользователь Хабра под ником arynyklas. По его словам, если этот лимит превышен, то приложение автоматически удаляет самые старые сообщения.

При этом в Telegram есть два «ящика» для хранения сообщений: один для чатов и групп, где пользователи могут писать, а другой — для каналов, доступные лишь в режиме «только для чтения». Общий лимит для каждого «ящика» составляет около 3 млн сообщений.

При этом количество сообщений в одном чате или канале не может превышать миллиона.

Пользователь также предложил способ, позволяющий избежать потери ценной переписки. Для этого достаточно архивировать свои сообщения или покидать групповые чаты, которые висят «мёртвым грузом».